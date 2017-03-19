HDP'li Baydemir: Nevruz hepimizindir, herhangi bir siyasi partinin değil

DİYARBAKIR'da, nevruz kutlamalarının yapılacağı parkta incelemelerde bulunan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Nevruz hepimizindir, herhangi bir siyasi partinin değil, halkın bayramıdır" dedi.

HDP, DBP, DTK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize edeceği Diyarbakır nevruz kutlamalarının yapılacağı merkez Bağlar İlçesi'ndeki Nevruz Parkı'nı ziyaret eden HDP'liler burada açıklama yaptı. Aralarında HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri Feleknaz Uca, İmam Taşçıer, Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in bulunduğu heyet, nevruz kutlamalarının yapıldığı alanda önce hazırlıklar ile ilgili incelemelerde bulundu.

"2017 NEVRUZU YARALARI SARMA NEVRUZU OLSUN"

İncelemelerinin ardından hazırlıklar ile ilgili konuşan Osman Baydemir, bu yılki nevruz kutlamalarının barış, özgürlük ve kardeşlik içerisinde kutlanacağını ifade ederek, "Bu yıl nevruzda, çatışmalarla, öldürmekle sonuç alınmayacağının mesajı verilecek" dedi. Türkçe-Kürtçe konuşan Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 yılı nevruzu son iki yıl içerisinde bu topluma yaşatılan bütün o yaraların sarımı nevruzu olsun. Bu nevroz bir kez daha Ortadoğu coğrafyasında yaşayan bütün halkların, hak temelinde, özgürlük temelinde, eşitlik temelinde, birarada özgürce yaşayabilecekleri bir dönemin kapısını aralayan nevruz olsun. Bugün bu alanda yani demokrasi ve özgürlük alanında bize o günü hazırlayacak olan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hummalı bir çalışma yürütüyorlar şükranlarımızı iletiyoruz. 21 Mart nevruz gününü bu alanda barış içerisinde, sulh içerisinde, özgürlük ve kardeşlik içerisinde kutlayacak olan halkın hayatını kolaylaştıracak olan insanlarımızın buraya gelişni ve buradan uğurlayışını bir insani zemin içerisinde geçmesini sağlayacak olan katkı sunan herkese şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. 21'inci Yüzyılda Ortadoğu kasıp kavrulurken, artık çatışmayla, ölümle, öldürmekle sonuç almanın na mümkün olduğunu, baskıyla zulümle sonuç almanın na mümkün olduğunu birkez daha bu meydan ve bu meydanı dolduracak yüzbinlerce yürek gösterecektir. Bu vesileyle de 2017 nevruzu yaraları sarma nevruzu olsun. 2017 nevruzu 2018 nevruzun özgürlük ve barışın birkez daha haykırıldığı, bir kez daha kardeşlik halaylarının tutuşulacağı nevruzun müjdesi olan nevruz olsun. Bu vesileyle ayın 21 Mart günü, 2013 nevruzunun ruhuna sahip çıkma nevruzu olsun. Barış, özgürlük, birlikte yaşam manifestosusunun birkez daha bu coğrafyada hayat bulacağının, yüzbinler tarafından haykırıldığı sahip çıkıldığı bir nevruz olsun. Bu itibarla da bütün kardeşlerime çağrımdır, nevruz hepimizindir, herhangi bir siyasi partinin değil, halkın bayramıdır. 7'den 70'e bütün halkımızı bu alanda özgürlük halayını, kardeşlik halayını birlikte yaşam halayını ve yaralarımızı sarma halayını birlikte tutalım ve bu alanı birkez daha milyonlarla yüzbinlerle dolduralım."

Bir basın mensubunun "Bu yılki nevruz kutlamalarına kayyum atanan belediye başkanları davet edilecek mi" sorusuna yanıt veren Baydemir, "Halkımızı davet ettik" dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ, POLİS BARİYERLERİ YERLEŞTİRDİ

Kutlamaların yapılacağı Nevruz Parkı alanında güvenlik güçleri ve Nevruz Tertip Komitesi'nin çalışmaları sürerken, kutlama alanın bulunduğu noktalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından polis bariyerleriyle kapatıldı.

Bu yılki nevruz kutlamasında Osman Baydemir ve Ahmet Türk'ün birer konuşma yapılacağı öğrenilirken, nevruz için Diyarbakır genelinde 400 bin bildiri dağıtıldı. Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarını yabancı basın mensupları da izleyecek.

DHA