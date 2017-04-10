HDP'li Çağlar Demirel'e 3 bin 600 lira para cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Demirel'in cezasını sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak 3 bin 600 lira adli para cezasına çevirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, hakkında Mardin'de 25 Kasım 2015'te Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yaptığı konuşmadan dolayı açılan davanın duruşmasına devam edildi. Mardin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağlar Demirel, SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada ifadesi alınan Çağlar Demirel, 7 Haziran seçimlerinden beri seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirterek, '7 Haziran seçimlerinden beri milletvekili olduğum göz ardı edilmiştir. Konuşma yaptığım sırada milletvekili olmam nedeniyle yasama dokunulmazlığım ve sorumsuzluğum vardır. Yapmış olduğum konuşma hakkında soruşturma yapılamaz. Benim gibi milletvekili olan Hatip Dicle'nin konuşmasından dolayı AİHM Türkiye'yi mahkum etmiştir. Bu konuşmalarım yasama sorumsuzluğu kapsamında suç teşkil edemez. Konuşmalarım kadına yönelik şiddete son verilmesi, kadın haklarının ihlal edilmememesi üzerine yapılmıştır. Konuşmalarımda TBMM'nin aşağılanması sözkonusu değildir. Konuşmalarım siyasi eleştiri mahiyetindedir' dedi.

3 BİN 600 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme Çağlar Demirel'i, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak, cezasında herhangi bir indirim yapılmamasına karar veren mahkeme, Demirel'in kişiliği, sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak 6 aylık hapis cezasını 3 bin 600 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme Çağlar Demirel hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ise beraat kararı verdi.

DHA