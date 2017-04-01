HDP'li Doğan: Karanlık bir rejim bizi bekliyor

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, anayasa değişikliğiyle oluşacak yeni sistemin hiç kimseye faydası olmayacağını ileri sürerek, "Karanlık bir rejim bizi bekliyor" dedi.

HDP ilk referandum mitingini Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde gerçekleştirdi. Yıldırımtepe Mahallesi Nevruz alanında düzenlenen HDP'nin mitingine İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ile MYK üyesi Asiye Kolçak konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 500 kişiye hitap eden Müslüm Doğan, 16 Nisan referandumun gensoru yetkisini elden aldığını belirterek, "Dışarıdan atanan bakan isterse memleketi satsın sorgulayamayacağız. Karanlık bir rejim bizi bekliyor. Karanlık günler bizi bekliyor. Bu yeni sistemin hiç kimseye faydası yok. Bu ülkede gerçek demokrasiyi inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

MYK üyesi Asiye Kolçak, Türkiye halklarının katliamcı rejimden çok çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye halkları son 100 yıldır, bu sistemden bu katliamcı, renkleri yok sayan, inançları yok sayan rejimden çok çekti. Dolayısıyla 15 yıldır AKP hükümetinin bize neler getirdiğini zaten bizler ya da neler getireceğini yaşayarak gördük. Otoriter rejim, siyasi, ekonomik ve askeri bütün yetkinin tek adamda toplanması demek. Daha siyasi bir referandum yapılmadan, rejim değişmeden bizim yaşadıklarımızın demokratik bir ülkede yaşanması mümkün müdür Bizler 7 Haziran'dan bugüne kadar AKP iktidarı sisteminde baskı, zulüm, ölüm, savaş, inkar, katliam, katın katliamları, emekçilerin işten atılması, akademisyenlerin işten atılmasını yaşadık. Rejim değişmeden bunları yaşıyorsak ön görülen değişiklik 16 Nisan'dan sonra bizlere ne getirir."

Konuşmaların ardından HDP'liler müzik eşliğinde halay çekip, oynadı.

DHA