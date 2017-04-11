HDP'li Önder: 100 Belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlar

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, 16 Nisan'daki referandumun seçimlerden bile önemli olduğunu belirterek, 'Kim bu halkın iradesine ipotek koyabilir 'Daha demokratik olacaklar' diyor, neyin demokratik olacağını söylemiyorlar. 100 belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlar' dedi.

HDP'nin DBP ile ortaklaşa Batman'da yaptığı Referandum mitingine, Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Gülcihan Şimşek, Batman Milletvekilleri M. Ali Aslan ve Ayşe Acar Başaran katıldı. Mitingte konuşan Ahmet Türk, uzun yıllardan beri siyasetin içinde olduğunu, birçok önemli günleri ve 12 Eylül zindanlarını yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

'Bugün de o politikalarını o zindanlarını getirmek istiyorlar. Yine 1994- 95 yıllarında yıkılan köylerin, faili meçhul cinayetlerin şahidi olduk. Demokrasi mücadelemiz zaman zaman kesilmişse de, ipotek konulmadı. Bugün farklı bir notadayız. Artık halkımızın, geleceğimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine ipotek konmaya çalışıyorlar. Hepimizin adına, halklar adına bir tek kişi karar verecek. Yani bir tek kişinin dudakları arasından çıkan kelime yasa olacak, kanun olacak. Durum bundan ibaret. Keşke bugün AKP'ye oy veren insanlar da burada olsaydı. Bunun irademizi teslim etme anlamına geldiğini onlar da bilseydi. Dünyada tek bir kişinin yönettiği birçok ülkeyi biliyoruz. Bunlardan biri Saddam'ın yönettiği Irak, biri Esad'ın yönettiği Suriye, biri Kaddafi'nin yönettiği Libya, biri Mübarek'in yönettiği Mısır. Ne oldu sonuçları, bugün halklar büyük acı çekiyor. Tekçi anlayıştan ötürü insanlık dramı yaşanıyor. Biz bunun için tekçiliğe karşıyız. Herkes yeniden düşünsün ve gerçekten geleceğimizi kararttıracak olan referanduma, vicdani muhasebe yaparak baksın.'

'BİZ KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLİZ'

AK Parti'nin bütün halkları karşı karşıya getiren bir politikayı Türkiye'nin gündemine getirdiğini ileri süren Ahmet Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz ortak demokratik bir geleceği esas alıyoruz. Biz böyle bakıyoruz. Biz insanız, vicdan sahibiyiz, kimsenin düşmanı değiliz. Bizim derdimiz zulmün olmadığı, insanların kucaklaştığı bir geleceği elde etmektir. Lütfen bunu görmeyenlere, anlamayanlara gidin kapılarını çalın, yarınlarımızı karartacak bir karardan onları alıkoyun. Onları ikna edin. İnanıyorum ki biz ikna etmek için yola çıksak, derdimizi, duygularımızı anlatsak ikna olmayacak insanımız yok. Bu nedenle eğer Kürdistan'da 'Hayır' çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmazsa bizim eksikliğimizdir. Bu coğrafyada 'Evet' oyu verildiği zaman yarın Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkacak, 'Bütün yaptıklarıma rağmen Kürtler bana destek verdi' diyecek. Bunu Türkiye'de kullanacak, uluslararası arenada kullanacak, 'Kürtlerin bir derdi, bir sorunu yok, bakın büyük oy aldım' diyecek.'

ÖNDER: KİM BU HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYABİLİR

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, geleceğin kendi elimizde olduğunu, bu referandumun seçimlerden bile daha önemli olduğunu ve belirleyici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Gençlik nasıl bıraktıysak öyle. Önemli bir kıyım yaşamıştır. Yine de idaresinden ödün vermedi. Biz size birşey verebiliyormuyuz Artık bir belediyemiz de yok. Bizle beraber olmak demek polis dayağı, gazlar bombalar, zindan, zulüm, ölüm. Bu halk bütün engelemellere rağmen gelip bu alanı dolduruyorsa insan tefekkür etmez mi Burada bir onur meselesi var. Biz insanların ortaklaşa bir arada yaşamasını arzuluyoruz, bunun için bu uğraşlarımız. Biz, bize gösterecekleri filmlerin fragmanlarını izledik. Kim bu halkın iradesine ipotek koyabilir 'Daha demokratik olacaklar' diyor. Neyin demokratik olacağını söylemiyorlar. 100 belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlar.'

DHA