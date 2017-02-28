HDP'li Önlü, Emniyet Müdürüne 5 bin lira tazminat ödeyecek

TUNCELİ'de yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada 'Emniyet Müdürü bu halkı sapıklıkla suçladı' diyen HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli eski Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'e 5 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Tunceli Şehit Narin Bulut Polis Merkezi’ne 4 Eylül 2015 günü PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale için düzenlenen törende dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'in konuşmasını yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada eleştiren HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü "Emniyet Müdürü çıkıp bu halkı sapıklıkla suçladı" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, böyle bir söz kullanmadığını belirterek, HDP'li Alican Önlü hakkında Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme bugünkü duruşmada kararını verdi, HDP'li Alican Önlü'nün şu anda Afyonkarahisar Emniyet Müdürü olan Fahrettin Şen'e 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Fahrettin Şen yaptığı açıklamada, HDP'li Öncü'den kazandığı tazminatı Tunceli'de şehit olan polis memuru Savaş Kale'nin ailesine bağışlayacağını söyledi.

DHA