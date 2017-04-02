HDP'li Özsoy: Bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yok

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Erdoğan ve ailesini kurtarmanın, Devlet Bahçeli'nin başkanlığını kurtarmanın dışında, yaptığımız bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur" dedi.

HDP İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi üzerinde 'Mutlaka kazanacağız' isimli halk buluşması düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Eş Genel Başkan vekili Fatma Kurtulan ve Gülcan Şimşek, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir katıldı. Etkinlikte konuşan HDP Ağır Millekvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Bu anayasada kendimizi, kimliğimizi görmediğimiz için 'Hayır' diyeceğiz. Sizler 16 Nisan'da bizden ne istiyorlar biliyor musunuz Bizden bu siyaseti aklamamızı istiyorlar. Biz asla ve asla aklamayacağız" dedi.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ise "Biz hiç kimsenin, Erdoğan ve Bahçeli dışında ihtiyaç duymadığı bir referandum yapıyoruz. Erdoğan ve ailesini kurtarmanın, Devlet Bahçeli'nin başkanlığını kurtarmanın dışında, yaptığımız bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Bu ayıp bizim değil onlarındır. İki hafta sonra Türkiye'de yaşayan herkes ellerini vicdanlarına koyup, gidip oylarını kullanacak ve bu saçma sapan anayasal paketi tarihin çöp sepetine atacak" diye konuştu.

DHA