HDP'li Sancar: Sandık güvenliğinden endişeliyiz

MARDİN'in Derik İlçesi'nde referandum çalışması kapsamında esnafı ziyaret eden HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Seçim güvenliğinden endişeliyiz. Sandıkların güvenliğinden de, seçim çalışmalarının düzgün yürütülmesinden de endişeliyiz" dedi.

Derik İlçesi'ne referandum çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden HDP milletvekili Mithat Sancar, İl Başkanı Ali Aslan ve Derik ilçe Başkanı Salih Tekin ile parti yöneticileri 'Hayır' broşürlerini dağıttı. Sancar, referandum çalışmaları kapsamında halkın yaklaşan nevruz bayramını da kutladı. Esnafa oylarına sahip çıkması konusunda uyarılarda bulunan HDP'li Sancar, referandumda sandıklardan "Hayır" çıkacağına inandığını belirterek, şöyle dedi:

"Burada normal, olağan ortam yok. Herhangi bir seçim şartları da yok. Gördüğünüz gibi her tarafta güvenlik görevlileri, çalışmaları da zorlukla yürütebiliyoruz. Ancak, milletvekilleri geldiğinde biraz rahat hareket edebiliyoruz. Burada seçim, sandıkların güvenliğinden, seçim çalışmalarının düzgün yürütülmesinden endişeliyiz, ama elimizden geleni yapacağız. Özellikle köy, sandık birleştirmeler konusunda ciddi kaygılarımız var. Orada seçimlere üsulsuzluk karıştırılacağı konusunda ciddi şüphelerimiz var. Bunu engellemek için de uğraşacağız. Bütün gücümüzle bu referandumda 'hayır' çıkması için uğraşacağız."

DHA