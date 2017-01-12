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Hakkari Haberi: HDP'li tutuklu vekil Akdoğan'ın davası Diyarbakır'da görülecek

HDP'li tutuklu vekil Akdoğan'ın davası Diyarbakır'da görülecek
22:2812 Ocak 2017
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HDP'li tutuklu vekil Akdoğan'ın davası Diyarbakır'da görülecek
HDP'li tutuklu vekil Akdoğan'ın davası Diyarbakır'da görülecek

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, avukatların tahliye talebi reddedilirken, dava Yargıtay güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır Yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Milletvekili Akdoğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak savunma yaptı. Mahkeme Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı 5. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı. 
Akdoğan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 7 Kasım'da gözaltına alınmış  ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

DHA

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