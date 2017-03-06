'Hedefimiz ilişkileri düzeltmek'

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den son günlerde gerilen Türkiye ile ilişkileri yumuşatma sinyali geldi. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiyi “olağanüstü gergin” diye nitelendiren Gabriel, “Bizim görevimiz bunu yeniden normalleştirmek” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel’de soruları yanıtlayan Gabriel, Türk politikacıların AB çapında referandum dolayısıyla toplantı yapmalarının yasaklanması yönündeki talepleri değerlendirdi. Bu konuda her ülkenin kendine özgü bir anlayışa sahip olduğunu kaydeden Gabriel, Almanya’da bu konuda yasal düzenlemeler olduğunu söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı, gerilen ilişkileri tekrar normal hale getirmek için herkesin üzerine düşeni yapacağına inandığını da belirtti.

DHA