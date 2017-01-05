Hediye paketlerine gizlenmiş kaçak sigara yakalandı

AMASYA’da polis Taşova kavşağında durdurduğu kamyonun kasasında yaptığı aramada, kolilerin içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olay dün gece Amasya merkeze bağlı Taşova kavşağında meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 YN 8932 plakalı kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Polis kamyon kasasında bulunan kolileri açarak kontrol etti. Yapılan incelemelerde hediye paketleri görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü H.T.’yi de gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA