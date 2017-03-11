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İstanbul Haberi: Helikopter kazasında ölen Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı

Helikopter kazasında ölen Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı
17:5911 Mart 2017
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Helikopter kazasında ölen Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı
Helikopter kazasında ölen Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı

Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Beylikdüzü'nde dün meydana gelen helikopter kazasında 2'si pilot 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen için Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı da katıldı. Özen'in annesi Binnaz Özen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. İki çocuk babası Salim Özen'in cenazesi ikindi namazını mütaekip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

 

DHA

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