Helikopter kazasında ölenlerin yakınları teşhis için Adli Tıp'a geldi

BEYLİKDÜZÜ'nde helikopter kazasında ölenlerin yakınları cenazeleri teşhis için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kazada ölenlerin yakınları cenazeleri teşhis etmek için kurumdan içeri alındı. Bu arada, cenaze işlemleri için Rusya Başkolosluğu'dan da iki görevli geldi. Kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen'in yakınlarından Serkan Sevgi, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Kazayı haberlerden duyduğunu aktaran Sevgi, “Buraya denetleme için gelmiş. Denetlemek için giderken o elim kaza meydana gelmiş" dedi. Kazada ölen pilot Pilot Alaattin Nacar'ın da yakınları cenazeyi teşhis ettikten sonra kurumdan ayrıldı.

DHA