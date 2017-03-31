Hem verimden hem de zamandan kazanıyorlar

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi Kazdağları eteklerinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Mehmet- Ferdi Demiroğlu kardeşler, seralarındaki 1 dönümlük alanda topraksız tarım ve katlı sistem ile 30 bin kök marul yetiştiriyor. Demiroğlu kardeşler, hem verimden hem de zamandan kazandıklarını söyledi.

Bayramiç İlçesi'nde yaşayan Mehmet ve Ferdi Demiroğlu kardeşler, 10 yıldır Kazdağları eteklerinde meyve ve sebze üreticiliği yapıyor. Seralarındaki 1 dönümlük alanda 3 yıl öncesine kadar 8 ile 10 bin kök arasında marul yetiştiren Demiroğlu kardeşler, 3 yıldır 1 dönümlük alanda topraksız tarım ve katlı sistem ile kök marul yetiştiriciliğini 30 bine çıkardı. Demiroğlu kardeşler, toplamda 8 bin metrekare kapalı alanda ekim yapıyor. Topraksız tarım ve katlı sistem ile 3 kat verim aldıklarını belirten Ferdi Demiroğlu, bu sayede zamandan da kazandıklarını söyledi. Bu sistemle toprak kazımı ile sulama da yapmadıklarını ifade eden Ferdi Demiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Seramızdaki bu sistem ile kök marul yetiştiriciliği yanında aynı zamanda salata ve çilek üretimi de yapıyoruz. Bu sayede toprak kazmak zorunda kalmıyoruz. Aynı zamanda sulama içinde zaman harcamıyoruz. Bu sistem ile üretilen sebze ve meyvelerde hastalık olmuyor. Böylelikle topraksız tarım ve katlı sistem ile yetiştirdiğimiz ürünlerde zirai ilaç kullanmıyoruz."

DHA