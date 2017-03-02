Hem yumruk yedi hem de işinden oldu

İZMİR'in Karbağlar İlçesi'nde iki yıl önce, yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası kavga eden Onur Ş. ve Büyükşehir Belediyesi şirketi İZULAŞ'ta belediye otobüs şoförü olarak çalışan Serdar Y. hakkında dava açıldı. Bu olay nedeniyle travma yaşayan ve bipolar bozukluk teşhisi konulan Serdar Y., geri hizmette çalışmak isteyince geçen ocak ayında işten çıkartıldı. Serdar Y. bunun üzerine işe iade davası açtı.

Davaya konu olan olay iki yıl önce Yeşilyurt semti Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İZULAŞ'ta şoförlük yapan Serdar Y., 579 numaralı Üçyol-Yeşilyurt hattı otobüsü ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Onur Ş., kullandığı otomobille, otobüsün şeridine girip, ters yöne park etti. Serdar Y., yolun dar olmasından dolayı aracı çekmesi için Onur Ş.'ye eliyle işaret etti. Çıkan tartışmada, iddiaya göre Onur Ş., belediye otobüs şoförü Serdar Y.'yi yakasından tutup aşağıya indirdi ve yüzüne yumrukla vurdu. Serdar Y. ise tekme attı. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırdı. Yolcuları tahliye eden Serdar Y. ile Onur Ş., karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Onur Ş. hakkında 'Basit yaralama, darp ve hakaret' suçundan 7 yıl, Serdar Y. hakkında da 'Basit yaralama'dan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

İzmir 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında her iki sanık da suçlamaları kabul etmedi. Serdar Y. ifadesinde, "Otobüsle Konak yönüne gidiyordum. Karşı istikametten gelen otomobil aniden benim bulunduğum şeride girip park etti. Yol çok dar olduğundan bana müsade etmesi için elimle bu aracın sürücüsüne işaret ettim. Ancak aracı çekmeyince ben de karşı şeride girip aradan geçmeye çalıştım. Bu araca çarpmamak için ani frene bastım. Araca çarpıp çarpmadığımı kontrol etmek için aşağıya indim. Otobüse binip haraket edecekken aracın sahibi geldi. Bana 'sana işaret ediyorum, cenazem var, niye anlayışlı olmuyorsun' dedi. Ben de 'Tamam başınız sağolsun ama cenaze işareti nasıl oluyor onu bilemedim' dedim. Bunun üzerine Onur Ş, kapıdan binip beni yakamdan çekerek otobüsten aşağıya indirdi. Boksör gibi yumruk atıp suratıma vurdu. Araya giren yolcular bizi ayırdı. Ayrıca bana küfür ve hakaret etti. Kendisinden şikayetçiyim. Ben de beraatimi istiyorum" dedi.

Aracını yol üstüne park ettiğini, karşı yönden gelen belediye otobüs şoförünün kornaya basıp, el işareti yaptığını, eliyle 'bir dakika' diye işaret ettiğini belirten Onur Ş. ise ifadesinde, "Yan taraftan geçmesi için yönlendirdim. Rahatça geçebilecekken, otobüsün direksiyonunu benim üzerime bilinçli olarak kırdı. Ben de neden böyle yaptığını sormak için yanına gittim. Cenazem olduğunu söyledim. Benimle dalga geçer gibi, tahrik edici konuştu. Ben de o kızgınlıkla araçtan inmesi için elbisesinden tutup çektim. Aramızdaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bana tekme ile vurunca ben de ona yumrukla vurdum. Küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Ben de şikayetçiyim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakim Yücel Varol, tarafların avukatlarına olayın görüntüleri ile ilgili gelen bilirkişi raporunu okudu. Serdar Y.'nin avukatı, müvekkiline 'bipolar' buzukluk teşhisi konulduğunu ve geçen ocak ayında işten çıkarıldığını belirterek, bu yönde rapor alınmasını talep etti. Sanık Onur Ş.'nin avukatı ise bilirkişi raporunun ön kameradan çekilen görüntülere göre yazıldığını, müvekkiline tekme atılırken görüntülerin mevcut olmadığını söyledi. Şikayetçi olduklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Hakim, Serdar Y.'nin mevcutlu olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na sevk edilip, akıl salığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına karar verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

Serdar Y., İzmir Ulaşım Şoförleri Trafik Kazaları Yardım ve Dayanışma Derneği'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla işe iade dava açtı. Bu olaydan dolayı, müvekkilinin başına aldığı darbe nedeniyle yaşamış olduğu travmanın etkisiyle bipolar bozukluk oluştuğunu belirten Avukat Akyüz, "Aynı travmanın tekrarlanmaması için başka bir işte çalışması yönünde rapor verilmiştir. Buna rağmen işveren kendisini otobüs kullanması için zorlamıştır. Müvekkilim geri hizmette çalıştırılmasını talep etmiştir. İşveren başka işte çalıştırmak yerine iş akdini feshetmiştir. Müvekkilimin sağlık sorunu kalıcı değil, geçicidir. Tamamen iyileştiğinde yeniden otobüs kullanabilecek duruma gelecektir. Kendisi şu an işsizdir. İşe iadesi ve boşta geçen günlerin ücretlerin verilmesini talep ediyorum" dedi. Bu dava henüz sonuçlanmadı.

DHA