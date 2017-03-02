Henkel Türkiye yatırımlarını büyütüyor

– Güzellik ve bakım sektörlerinde pek çok kategoride yer alan Henkel Türkiye’nin ilk şampuan markası Blendax’ı satın alarak saç bakım ürünleri portföyünü daha da güçlendirdi ve yatırımlarını genişletti. 2016 yılını yaklaşık 420 milyon TL ciro ile kapatan Henkel Türkiye, böylece Türkiye’deki yatırımlarını daha da büyüttü.

Henkel yeni satın aldığı Blendax markasıyla ilgili büyüme projesini tanıttı. Güzellik ve bakım kategorisinde saç bakımı, vücut bakımı ve cilt bakımında lider markalarıyla pazarın devleri arasında yer alan Henkel’in bu konuma gelmesinde, yatırım ve inovasyonların rolü büyük. Şirket, en son yapılan Blendax satın alımı ile de ürün yelpazesini geliştirerek çok daha iddialı bir konuma geldi.

Söz konusu yatırım hamlesinin Türkiye’de yapılmasının en büyük nedenlerinden biri ise şampuan pazarının ülkemizde gösterdiği büyüme trendi ve Henkel’in bu gelişmeye aynı şekilde büyüyerek karşılık vermesi. Bugün Henkel, güzellik ve bakım alanında en büyük üç şirketten biri konumunda bulunuyor. 2004 yılından bu yana on iki kere tüm dünyadaki Henkel’ler içinde güzellik ve bakım kategorisinde “Yılın En Başarılı Ülkesi” ödülüne aday gösterilen Henkel Türkiye, altı kez bu ödülü almayı başardı.

Henkel, 2020 ve sonrası için belirlediği stratejilerde de büyümeye büyük önem veriyor. Büyümenin yönetilmesi ile ilgili olarak, şirketin yeni yol planında; müşteri ve tüketici merkezli yaklaşım, dijitalleşme, inovatif marka ve teknolojiler öne çıkıyor. (lı)

DHA