Hepsiburada’da yaz erken başladı

e-ticaret platformu hepsiburada, yaz modasının ilk indirim fırsatlarını Mart ayı boyunca devam edecek olan “Erken Yaz Fırsatları Kampanyası” ile müşterilerine sunuyor.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte 2017 ilkbahar-yaz modası kreasyonlarının görücüye çıktığı bu günlerde, Türkiye’de online alışverişin lideri hepsiburada, müşterilerinin içini ısıtacak ilk kampanyasıyla spor giyim, ayakkabı, çanta ve plaj kategorilerinde çeşitli indirim fırsatları sunuyor.

“Erken Yaz Fırsatları Kampanyası” kapsamında hepsiburada müşterileri, plaj ürünleri ve kadınların vazgeçilmez aksesuarı olan çantaların yanı sıra spor giyim ve ayakkabı kategorilerindeki en trend ürünleri yüzde 70’e varan indirimlerle satın alabilecekler.

DHA