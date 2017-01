Her gün oturma eylemi yapıp 227 lira ceza ödüyorlar

KANUN Hükmünde Kararname ile çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen bir grup, KESK'in öncülüğünde 8 gündür oturma eylemi yaparak uygulamayı protesto ediyor.

Her gün Yüzüncüyıl Kavşağı'nda toplanan protestocular, 'İşimi geri istiyorum', 'Öğrencilerimi geri istiyorum' pankartları açtı. Malatya Gazi Anadolu Lisesi'nde 30 yıldır öğretmen olarak görev yapan ve ihraç edilen Erdoğan Canpolat, 29 Kasım’daki KHK ile ihraç edildiğini kendisine hiç bir gerekçe bildirilmeden genel bir ifade ile ihraç edildiklerini belirterek şöyle dedi:

"Aradan 2.5 ay geçti bize hiç bir bildirimde bulunulmadı. Ne için açığa alındığımızı bilmiyorum Bizde tepkimizi kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 7 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. Ama emniyet güçleri sürekli engelliyor sürekli göz altına alıyor. Bizim uluslararası haklarımızı ve anayasadan kaynaklanan haklarımızı kullanmamızı engelliyor. Zaten biz önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Biz sadece işimizi istiyoruz, biz sadece ekmeğimizi istiyoruz, biz sadece öğrencilerimiz istiyoruz başkada amacımız niyetimiz yoktur."

Her gün bu kavşakta öğleyin oturma eylemi başlattıklarını kaydeden Erdoğan Canpolat, "Her gün Kabahatlar Kanunu'na göre yaklaşık 227 lira ceza kesiliyor sonra serbest bırakılıyoruz" dedi.

Malatya Devlet Hastanesi'nde çalışan ve daha sonra KHK ile ihraç edilen Cengiz Uğurlu da "Haksız ve hukuksuz bir şekilde işimizden edildik, işimizi istiyoruz bunun için eylem yapmaya çalışıyoruz ama fırsat verilmiyor. Her gün gözaltına alınıyoruz her gün ceza yazılıyor. Devam edeceğiz böyle sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya'da 11 yıldır öğretmenlik yapan ve ihraç edilen Özkan Karataş, kendisinin bu durumu sindiremediğini belirterek şöyle dedi:

"Biz muhalif emek örgütü olan KESK’e üyeyiz be bizim üzerimizden hakkını arayacak insanlara, sendikalara, bütün demokratik kitle örgütüne bir sopa gösteriliyor. Bundan sonra çıkacak olan emekçiler aleyhine çıkacak olan yasalara ses çıkmasın diye hepsi susturulmaya çalışılıyor. Gerek hukuki yolları gerek diğer yolları denedik ama hiç birinden sonuç alamadık ‘OHAL’ bahane edilerek hiç bir gerekçe sunulmadı. Bu nedenle biz bu eylemi seçtik. Burada 7 gündür oturmaya çalışıyoruz. Göz altına alınıyoruz. Bugün 8’inci gün ve sonuna kadar direneceğiz diyoruz. Gücümüzü haklılığımızdan meşruluğumuzdan alıyoruz. Bu yüzden diyoruz haklıyız biz kazanacağız diyoruz."

Protestocu KESK üyeleri basın açıklamalarının ardından polisin tarafından yine gözaltına alındı.

DHA