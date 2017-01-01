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Yalova Haberi: Hersek Lagünü'nde 'mezgeldek' kuşu gözlemlendi

Hersek Lagünü'nde 'mezgeldek' kuşu gözlemlendi
14:471 Ocak 2017
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Hersek Lagünü'nde 'mezgeldek' kuşu gözlemlendi
Hersek Lagünü'nde 'mezgeldek' kuşu gözlemlendi

YALOVA’da Altınova Hersek Lagünü’nde nesli tükenme tehlikesinde olan ve Avrupa kuşları kırmızı listesinde bulunan 'mezgeldek' kuşu gözlemlendi.
Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü, Altınova Belediyesi'nin düzenli olarak yaptırdığı kuş gözlem çalışmaları ile tür zenginliğini her geçen gün artıyor. Aralık ayında bu kez nesli tükenme tehlikesinde olan ve Avrupa kuşları kırmızı listesinde tehdit altındaki kategoride hassas (VU) durumunda bulunan, toygiller familyasından mezgeldek (Tetrax tetrax) kuşu gözlemlendi. Bir dişi ve bir erkek birey olmak üzere çift halde alanda konaklayan mezgeldekler, aynı zamanda Yalova ve çevresi için ilk kayıt olma özelliği de taşıyor. Böylelikle Hersek Lagünü'nde kayıt altına alınan kuş türü sayısı son gözlemlerle 191’e ulaştı.

DHA

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