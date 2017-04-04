Heyeti açığa alınan mahkemede sanıklar savunma yapmak istemedi

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanlarının "ByLock" davasında sanıklar, heyet değişikliği nedeniyle savunma yapmak istemedi. FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve duruşma savcısı dün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alınmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski BDDK çalışanı 22'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmada bir kısım sanıklar savunmalarını tamamlamış, duruşma bugüne bırakılmıştı. Dün, mahkeme heyeti ile duruşma savcısının açığa alınması nedeniyle duruşmaya geçici heyet atandı. Sabah duruşmaya getirilen 22 tutuklu sanık, heyet değişikliğiyle karşılaştı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ

Bu durum üzerine tutuklu 20 sanığın avukatı, heyetin açığa alınmasıyla hakimlik ilkesinin zedelendiğini ve bunun sanıklar üzerinde baskı oluşturduğunu iddia ederek savunma yapmak istemediklerini belirterek süre talebinde bulundu.

AVUKATLAR HEYET DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE SÜRE TALEP ETTİ

Söz alan tutuklu sanıklardan Musa Gökçe'nin avukatı Coşkun Atılgan, "Yeni görevlendirmeler var ve sağlıklı bir yargılama her şeyin önünde. 15 klasörü bulunan dosyaya tam olarak hakim olabilmeniz için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden savunma yapmak için makul bir süre talep ediyoruz. Ama süre vermeseniz de savunma yapmaya hazırız" dedi. 2 sanığın avukatı ise daha fazla mağduriyet oluşmaması için savunma yapacaklarını beyan ettiler.

GEÇİCİ HEYET DURUŞMAYA DEVAM KARARI VERDİ

Taleplerli değerlendiren mahkeme başkanı Abdurahman Orkun Dağ, iddianamenin taraflara tebliğ edildiği, özetinin okunduğu, heyet değişikliğinin yargılamanın durmasını zorunluğu kılmadığı ve tutuklu sanıkların bulunduğu gerekçeleriyle, usul ekonomisi açısından yargılamaya devam edilmesinin yararlı olacağını belirtti.

"HEYET OLARAK DEVAM EDECEK MİYİZ, BİLMİYORUM"

Devam edilmesi kararına avukatların itirazda bulunması üzerine tekrar konuşan heyet başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Kaygılarınızı anlıyorum. Haklı olduğunuz yerler de var. Ama savunma yapmak isteyen avukatlar da var. Toptan bir yaklaşımla duruşmayı erteleyemeyiz. İsteyen sonra savunma yapabilir. Heyet olarak devam edecek miyiz, tam olarak bilmiyorum. Savunmalar alınıncaya dek görevde olacağız" dedi.

"ÜZERİNİZDE BASKI OLUŞACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN…"

Söz olan sanıklardan Ömer Çalık'ın avukatı da, "Üzerinizde baskı oluşacağını düşündüğümüz için makul bir süre talebinde bulunuyoruz. Dosyada tutuklu sanıklar olduğu için kısa bir süre verilmelidir. Tahliye talepleri değerlendirilsin" diye konuştu.

"HAKİMİN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIĞI ZEDELENMİŞTİR"

Tutuklu sanık Rüştü Harun Ergüneş'in avukatı da, "Hakimin tarafsızlık ve bağımsızlığı zedelenmiştir. Sizin de devam edip etmeyeceğiniz belli değil" demesi üzerine yeniden konuşan başkan Dağ, "Bu hafta sonuna kadar görevlendirildik. Sonrasında HSYK'nın nasıl bir görevlendirme yapacağını bilmiyoruz. Şu aşamada savunma alınmadan tahliye talepleriyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLEREK DURUŞMA ERTELENDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, sanıklara atfedilen eylemin niteliği, sanıkların çalıştığı kurumun özelliği, suçlamalar yönünde kuvvetli suç şüphesinin devam ermesi gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca BTK'ya yazı yazılarak sanıkların kullandıkları telefon üzerinden ByLock kullanıcılarıyla görüşüp görüşmediklerinin tespit edilmesine hükmetti.

DHA