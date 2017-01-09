Hidayet Karaca, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek savunma yapmadı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılan FETÖ Çatı Davası'nın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki duruşmalarda iddianame ve eklerinin kendisine ulaşmadığı gerekçesiyle savunma yapmayan tutuklu sanık Hidayet Karaca, bu kez sağlık sorunları nedeniyle savunma yapamayacağını belirtti.

Aralarında Fetullah Gülen, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Mehmet Hanefi Sözen, Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu 7'si tutuklu 73 şüphelinin yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya; tutuklu sanıklar Kazım Avcı, Dilaver Azim, İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdulkadir Aksoy ve Alaeddin Kaya ile 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, kumpas davaları sırasında intihar edin Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz Davası mağdurları Abdullah Cüneyt Küsmez, Bulut Ömer Mimiroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, kimlik tespitinin ardından mahkemeye gelen evrakları okudu. Ardından katılma talepleri alındı. Kumpas davası mağdurları Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Yüzbaşı Murat Eren, Levent Pektaş, Ergenekon ve Balyoz davalarında birçok kişinin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz ve iş adamı Galip Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkemeye dilekçe göndererek katılma talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, taleplerin ardından önceki duruşmalarda iddianameyi ve eklerini inceleyemediği için savunma yapmayan, savunması alınamayan tek tutuklu sanık Hidayet Karaca'nın savunmasına geçileceği belirtildi.

DURUŞMAYA SEGBİS ENGELİ

Mahkeme, tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Hidayet Karaca'ya söz verdi; ancak ses ve görüntü sistemindeki arıza nedeniyle bağlantı koptu. Yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika işlem yapılamadı. Sorunun çözülmesinin ardından duruşmaya devam edildi. Söz alan Hidayet Karaca, "Hastayım ve buraya iğne yaptırarak geldim. Talep ettiğim evrakların bazıları gelmedi. Şu an savunma yapabilecek durumun yok. O yüzden bir sonraki celse savunma yapacağım" dedi.

"SUSMAYACAĞIM, NEDEN SUSAYIM"

Mahkeme Başkanı, Karaca'ya talep ettiği evrakların gönderildiğini ve bunların kendisine ulaştığı yönünde yazıların mahkemeye geldiğini belirterek, "Susma hakkını kullanma hakkınız var. Aksi takdirde iddianame ve istediğiniz evraklar size ulaştı. En azında bu evraklar üzerinde beyanınızı verin" dedi. Karaca ise mahkeme başkanına, "Hayır neden susayım, susmayacağım. Savunmama yapacağım. Hem de bir iki saat değil çok uzun bir savunma yapacağım. Efendim şu an hastayım, avukatımla sadece 45 dakika görüşebildim. Onun dışında diğer davalar nedeniyle birçok kez Çağlayan Adliyesi'ne gidip geldim. Savunmadan kaçtığım yok. Yargılama aşamasında adil yargılama hakkına mahkemenin uyacağını bekliyorum. O yüzden izin verin bir sonraki duruşmada savunma yapayım" dedi.

Mahkeme Başkanı da Karaca'ya "Sağlık koşullarınız uygun değilse duruşmaya katılmayabilirsiniz. Ona ilişkin bir kayıt yok. Rahatsızsanız duruşmaya katılmayın. Ama katılacaksanız savunmanızı yapın" dedi. Karaca, bunun üzerine bulunduğu yerden kalkarak SEGBİS ekranından ayrıldı.

"ZİHNİ ÇAKIR NEDEN TANIKLAR LİSTESİNDE YOK"

Duruşmada söz alan Şengül Hablemitoğlu'nun avukatı Ersan Barkın, 14 tanığın dinleneceğini bu tanıklar arasında Zihni Çakır'ın olmadığını belirterek, "Bu örgüt Hablemitoğlu suikastını gerçekleştirmekle değil ama bu suikastı önlememek, ve sonrasında delilleri karartmakla suçlanıyor. Zihni Çakır'ın ifadelerinde cinayeti işleyen kişinin ismi var. Tarkan Mumcuoğulu adlı bir kişiden bahsediyor ve silahı Mogan Gölü'ne attığını söylüyor. Zihni Çakır denen kimse akla hayale gelmeyen ifadelerle Ergenekon davalarında da bir sürü insanın canını yaktı. Savcılık bu kişinin ifadesine ihbar etmiyorsa, bu ifadeler neden iddianamenin eklerine girmiş. O nedenle Zihni Çakır'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Başbakanlık avukatı Samir Altunkaynak da söz alarak, Hidayet Karaca'nın ifade vermeyerek mahkemeyi bilinçli bir şekilde oyaladığı belirterek, mahkemeden ifadesi alınmış gibi işlem yapılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

73 sanık, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde siyasi ve askeri casusluk, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirme ve kaydetme, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama" suçlarından yargılanıyor. Davada Hidayet Karaca, Kazım Avcı, Dilaver Azim, İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdulkadir Aksoy ve Alaeddin Kaya tutuklu yargılanıyor.

DHA