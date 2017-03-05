Hindistan ve Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oluyor

– Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Özel Temsilcisi Hakimov, “Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi gündeminin önemli konu başlıklarının biri Hindistan ve Pakistan’ın teşkilata tam üye olma işlemlerinin yapılması," dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov basına yaptığı açıklamada, ŞİÖ Liderler Zirvesi Astana’da 89 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi, Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da düzenlenecek.

Hakimov, “ŞİÖ Liderler Zirvesi gündeminin önemli konu başlıklarının biri Hindistan ve Pakistan’ın teşkilata tam üye olma işlemlerinin yapılması” ifadelerini kullandı.

Yine Astana’da 5-6 Nisan tarihlerinde yapılacak olan teşkilata üye ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri toplantısı ile ŞİÖ Dışişleri Bakanlar Konseyinin oturumunda, ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne hazırlıkların ele alınacağını ifade eden Hakimov, üyeliğe kabul görüşmelerinin son aşamalarının da değerlendirileceğini kaydetti.

Şanghay Beşlisi 1996 tarihinde Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan tarafından kuruldu. Teşkilat 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı. 2015 yılında ise Hindistan ve Pakistan ülkelerinin tam üyelik prosedürleri başlatılmıştı. Türkiye ise ŞİÖ’de diyalog ortağı statüsünde.

(lı)

DHA