Hindistan yarın tek seferde 104 uydu fırlatacak

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan, uzayda tarih yazmak için geri sayıma başladı. Hindistan uzay araştırma kurumu ISRO, yarın sabah saatlerinde Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndermeyi planlıyor. Toplam 320 ton ağırlığındaki PSLV-C37 taşıyıcı roketiyle gerçekleştirilecek fırlatma başarılı olduğu takdirde bu alanda bir rekor kırılacak. Rusya, 2014 yılında tek roketle uzaya 37 uydu göndermeyi başarmıştı. Uzmanlar, Hindistan'ın söz konusu taşıyıcı roket sayesinde uydu fırlatma maliyetini son derece düşürdüğüne dikkat çekiyor. Times of India gazetesine göre, yarın fırlatılacak uydular başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ait.

Görüntü Dökümü

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Uydu üzerinde son çalışmalar

Fırlatma arşiv görüntüleri

DHA