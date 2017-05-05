Hint turizmcilere Denizli termal turizmi anlatıldı

DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak liderliğinde sürdürülen tanıtım çalışmaları kapsamında, Hindistan'dan gelen turizm acente temsilcilerine, Karahayıt ve Pamukkale turizmi anlatıldı.

Denizli'deki zengin termal kaynakları termal turizminde daha verimli kullanabilmek ve konaklama süresini uzatabilmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm işletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur, Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak'ın ve Hindistan'ın önemli 50 Turizm Acentesi temsilcisinin katıldığı bir toplantı Dalyan'da yapıldı. Toplantıya, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gülsüm Çelebi, Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Güney Ege Sorumlusu ve Nobel Termal Tıp Merkezi kurucusu Dr. Turgay Sehil de katıldı. Çelebi ve Sehil, Denizli'deki termal turizmde gelinen son nokta hakkında slayt eşliğinde İngilizce olarak Hint turizm acente temsilcilerine bilgilendirme yaptı. Sunumun ardından yayınlanan Denizli Tanıtım Filmi de Hindistanlı turizm acente temsilcilerinin yoğun ilgisini gördü. Karşılıklı söyleşi, soru ve cevaplar ile devam eden toplantıda Hintli Acente Temsilcileri, Anadolu Kültür Turu içeriğinde bir gece konaklamalı olarak organize edilen Pamukkale'nin bundan sonraki programlarında Termal Sağlık ve Wellnes Turizmi kapsamında değerlendirilip, daha uzun gecelemeli olarak yer alacağından ve ülkelerinde ilgi çekeceğini belirtti.

DHA