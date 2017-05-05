Hint turizmcilere Denizli termal turizmi anlatıldı (2)

MARMARİS TEMASLARI

Hindistan'ın önde gelen turizm birliklerinden OTAI'ya bağlı turizm acentesi yetkilileri, Denizli'ye gelmeden önce Marmaris'te misafir edildi. Türkiye Hindistan Turizmciler Konsey Başkanı Emin Çakmak koordinesindeki 50 tur acentesi temsilcisi ve beş basın mensubu, kent merkezinde bulunan müzeyi gezdi. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ni dolaşan grup, Kapalı Çarşıda incelemelerde bulundu. Günübirlik gezi turuna katılan heyet, akşam yemeği için Hindistan'ın yöresel yemeklerinin sunulduğu Tajh Mahal Restoran işletmecileri tarafından ağırlandı. Akşam yemeklerini yiyen Hintli grup, birkaç otelci ile görüşmelerde bulundu. Hintli basın mensupları gördüklerini haberleştirerek ajanslarına servis etti.

Hindistan'da 370 turizm acentesinin üyesi olduğu OTAI Başkanı Guldeep Singh Sahni, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindisten ziyaretine değindi. Guldeep Singh Sahni şunları söyledi:

'Bu ziyaret hepimizi mutlu etti. Bizler de Muğla Ticaret Odası ve TürkHindistan Turizm Konseyi katkılarıyla ilinizde misafir edildik. İki ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı koymak için buradayız. Muğla'nın turizmde dünya çapında yarışır hale gelmiş şehirlerini gezdik ve heyetlerle görüşme yaptık. Gerçekten hayran kaldım. Marmaris Belediyesi şehrini çok temiz ve düzenli tutmuş. Konaklama ve gıda sektöründe işletmelerin kalitesine şahit olduk. Dünyaca ünlü Hint düğünlerimizin Marmaris'te yapılması için talep geldi. Beş yıldızlı otellerin konforu çok iyi ve ülkemize döndüğümüzde düğünlerimizin Marmaris'te yapılması için acentelerimizle kampanya hazırlayacağız. Hindistan'dan dünyanın çeşitli turizm şehirlerine her yıl 20 milyon üzeri vatandaşımız ziyaret ediyor. Türkiye ve Muğla'nın bu paydan daha fazla yararlanması için seferber olacağız.'

Türkiye Hindistan Turizmciler Konsey Başkanı Emin Çakmak ise, 'Muğla il ve ilçelerinde ülkelerinde önde gelen 50 turizmci ve beş basın mensubunu ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren Fethiye, Marmaris ve Dalyan gibi turistik şehirlere Hindistanlı turist akını olacaktır' dedi.

Hintli misafirler yemek sonrası konakladıkları 5 yıldızlı otele götürüldü. Burada Türk hamamı ve spa merkezlerine girerek dinlendi. Hintli heyet, yarın bir dizi kültürel ziyaret sonrası Gökova'nın Akyaka Mahallesi'nde turizmciler ile bir araya gelecek.

DHA