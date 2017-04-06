Hıristiyan topluluğundan, mülteciler için ücretsiz çamaşırhane

KAYSERİ'de, Suriyeli mültecilerin temizlik sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Hıristiyan topluluğu tarafından 'ücretsiz' çamaşırhane açıldı. Çamaşırhaneden günde ortalama 100 Suriyeli mülteci yararlanıyor.

Anadolu Hıristiyan Toplulukları Derneği (AHD) Başkanı Muammer Karakaya, 5 yıldan bu yana Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda çok büyük fedakarlıklar göstererek, onları misafir ettiğini, sivil toplum kuruluşlarının da, devlete yardımcı olması gerektiğini belirtti. Karakaya, şöyle dedi:

"Biz de Hıristiyan toplulukları olarak, şehrimize gelen mültecilere nasıl yardımcı olabileceğimizi düşündük. Yaptığımız araştırmalarda, çoğu mültecilerin evlerinde çamaşır makinesi olmadığını, çamaşırlarını soğuk sularda ya da zaman zaman gittikleri hamamlarda yıkamaya çalıştıklarını gördük. Suriyeliler'in çoğunlukta oldukları merkez Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi'nde bir çamaşırhane açtık. İlk günden itibaren talepler arttı ve şu anda 5 makineyle verdiğimiz hizmetten günde ortalama 100 ihtiyaç sahibi mülteci faydalanıyor."

Derneğin olanakları ölçüsünde makine sayısını artıracaklarını belirten Karakaya, kadınların buraya genellikle çocukları ile geldiklerini ifade ederken, "Çocuklar, çamaşırlar yıkanırken beklemekten sıkılıyor. Onlar için de hoş vakit geçirecekleri aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, bir de yardım kampanyası başlatmak istiyoruz. Evinde kullanmadığı giysisi olanlar, çamaşırhaneye bu giysilerini getirebilir. Burada yıkanan çamaşırlar da ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Böyle bir kampanyayı da yakında başlatacağız. Mülteciler için Türkiye'nin devlet olarak yaptıklarına, dernekler olarak bizler de katkı sağlamalıyız" diye konuştu.

DHA