Hırsızı parmak izi ele verdi

İZMİT'te, iki eve girerek ziynet eşyaları çalan 38 yaşındaki G.Ş., kimliği parmak izinden tespit edilerek yakalandı.

İzmit'te, geçen hafta bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan G.Ş., ev sahibinin fark etmesi üzerine son anda kaçtı. G.Ş. önceki gün de bir eve girerek ziynet eşyaları çaldı. Polis iki evde yaptığı incelemede parmak izlerinden hırsızın kimliğini tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri peşine düştüğü G.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından G.Ş. adliyeye sevk edildi.

DHA