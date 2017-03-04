Hırsızlar, hayalini çaldı

ANTALYA'da 21 yaşındaki Dudu Kevser Karakılıç'ın çocukluk hayali olan, taksitlerini ödemeye devam ettiği motosikleti çalındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi 2258 Sokak'ta meydana geldi. Hırsız ya da hırsızlar, gündüz bir şirkette çalışan, gece garsonluk yapan Dudu Kevser Karakılıç'ın zincirlediği motosikletin kilidini kırıp çaldı. Sabah evden çıktığında motosikletin olmadığını fark eden Dudu Kevser Karakılıç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, hırsızın peşine düştü. Hırsızlık olayının şokunu üzerinden atamadığını belirten Karakılıç, "Hırsızlar bir gecede çocukluk hayalimi çalıp kaçtı. 5 bin 600 TL'ye aldığım motosikletin plakasını yeni çıkarttım. Hala taksitlerini ödüyorum. Sokakta gören ya da yerini bilenlerin polise bildirmesini istiyorum" dedi.

DHA