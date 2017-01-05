Hırsızlar kameraya rağmen 22 telefonu çaldı

DENİZLİ'deki bir cep telefonu bayisine kapıyı kırıp giren yüzleri atkıyla sarılı 2 hırsız, güvenlik kameralarını fark etmelerine rağmen aldırmadı ve 22 cep telefonunu çaldı. Polis, kaçan hırsızların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30'da, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Telefonu bayiine önce yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, daha sonra Ertan Ünal'a ait 'Efe İletişim' adlı cep telefonu bayinin arka kapısı kırıp işletmeye ulaştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan şüpheliler, görüntülendiğini fark etmesine rağmen durmadı. Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru yöneldi. Ardından ellerine poşet alan hırsızlar, fenerlerle dolaplarda buldukları 22 cep telefonunu toplayarak işyerinden ayrıldı. Yaklaşık 6 dakika süren hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah işyerine gelen Ertan Ünal, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ertan Ünal, işyerinden 4'ü müşterinin olmak üzere 22 cep telefonunun çalındığını, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA