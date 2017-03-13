Hırsızlık için girdiği hastanede eli asansöre sıkıştı

ZONGULDAK'ta, Suriye uyruklu 18 yaşındaki Muhammed Ş., iddiaya göre hırsızlık için girdiği hastanede sol elinin asansör ile duvar arasında sıkışması sonucu yaralanarak aynı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Sabah poliklinik bölümünden hastaneye giren Muhammed Ş., iddiaya göre saklanmak için çatı arasına çıkıp buradan asansörün üzerine atladı. Asansör hareket edince Muhammed Ş.'nin sol eli asansör ile duvar arasında sıkıştı. Muhammed Ş. acı içinde bağırınca asansörü durduran görevliler, 4 parmağı kopan genci bulunduğu yerden çıkarıp acil servise götürdü. Muhammed Ş. hastanede tedavi altına alındı.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Muharrem Erdem, konunun savcılığa intikal ettiğini, kendilerinin de araştırma yaptıklarını söyledi. Polis, hırsızlık yapmayı planladığı değerlendirilen gencin hastaneye girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA