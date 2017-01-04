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Samsun Haberi: Hırsızlık şüphelileri evde düşürdükleri kimlikten yakalandı

Hırsızlık şüphelileri evde düşürdükleri kimlikten yakalandı
12:574 Ocak 2017
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Hırsızlık şüphelileri evde düşürdükleri kimlikten yakalandı
Hırsızlık şüphelileri evde düşürdükleri kimlikten yakalandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde bir evden televizyon çalan hırsızlardan biri kimliğini düşürünce 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde dün meydana geldi. Sahibi yurt dışında olan eve giren hırsızlar televizyonu çaldı. Hırsızlardan birisi evden çıkarken kimliğini düşürdü. Komşulardan gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri evde hırsızlardan O.A.'nın kimliğini buldu. Gözaltına alınan O.A.'nın ifadeleri doğrultusunda diğer şüpheliler E.A. ve M.C. de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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