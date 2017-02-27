Hırsızlık şüphelilerini, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı

İZMİR'in Çeşme İlçesindeki bir çiftlik evinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki kişiyi, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı.

Geçen 25 Şubat'ta Alaçatı Mahallesi'ndeki Durmuş Küme Evleri'ndeki bir çiftlik evinden iki jeneratör, bir televizyon, üç akü, iki kaynak makinesi, bir av tüfeği ve bir miktar kablo çalındı. Çiftlik sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet ekipleri, hırsızlığın beyaz bir kamyonet ile gerçekleştirildiğini belirledi. Beyaz kamyonetin plakasını da tespit eden emniyet ekipleri, sahibinin Çeşme'deki adresine ulaştı. Kamyonet sahibinin ifadesi alan emniyet ekipleri, aracın İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan iki kişiye ödünç verildiğini öğrendi. Kamyoneti ödünç alan İzmir'deki iki şüphelinin kimliklerini de tespit eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreslerini İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yakalanmalarını sağladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla 38 yaşındaki A.K. ve 26 yaşındaki kardeşi S.K.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çiftlik evinden çalındığı belirlenen bir jeneratör, bir televizyon, iki akü, bir kaynak makinesi ve bir av tüfeği ele geçirildi.

İki şüpheli, ele geçirilen malzemelerle birlikte Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin çaldığı sanılan bir akü, bir kaynak makinesi ve bir jenaratör ise bulunamadı. Şüphelilerden A.K.'nın cezaevi firarisi olduğu ve arandığı belirlendi.

İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adileye sevk edildi.

DHA