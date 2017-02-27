Hırsızlık şüphelisi çaldığı saati ablasına hediye etmiş

KAHRAMANMARAŞ'ta 20 otomobil ile 2 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birisinin bir otomobilden çaldığı 1500 lira değerindeki kol saatini ablasına hediye ettiği ortaya çıktı. Polis tarafından hırsızlık şüphelinin evinde bulunan saat, sahibi Gökçen Kırkpınar'ın koluna takılarak teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda çoğunluğu kentin ıssız ve kameraların olmadığı sokaklarında park halindeki otomobillerden meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Genellikle araçların camları kırılarak yapılan hırsızlık olaylarında çalınan teyp, ses sistemi ile araçtaki değerli eşyaların 4 ayrı iş yerine satıldığını belirleyen polis, hırsızların 25 yaşındaki M.S. ile aynı yaştaki Ö.G. olduğunu saptadı. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bir otomobilden çalınan çanta ve içerisindeki cüzdan ile 1500 lira değerindeki kadın kol saatini M.S.'nin ablasına hediye ettiği anlaşıldı. Çanta, cüzdan ve saat ablanın üzerinde bulundu.

'YAKIŞIKLI ÇEK DAYI'

Sorgularında suçlarını itiraf eden ve yapılan araştırmada 20 otomobil ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneden çıkarken şüphelilerden biri gazetecilere 'Yakışıklı çek dayı' diye seslenirken, diğeri de görüntü alınmasına tepki gösterdi. 2 şüpheli daha sonra 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları elektrikli inşaat malzemeleri, 15 oto teybi, cep telefonu, çok sayıda hoparlör ile ses sistemi ile diğer eşyalar sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık mallarını satın alan 4 iş yeri hakkında da işlem yapıldı.

BABAMIN HEDİYESİYDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne eşyalarını almaya gelen mağdurlardan Gökçen Kırkpınar, otomobilinden çalınan çanta ile saatini kadın polisin elinden aldı. Polisin koluna saatini taktığı Kırkpınar, 2 hafta önce akşam saatlerinde markete girmek için aracından indiği sırada hırsızlığın meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Arabanın kapısını açık unutmuştum. Marketten çıkınca çantanın olmadığını gördüm. Brandalar da kameranın önünü kapatmıştı. Açıkçası bulunacağını hiç beklemiyordum ama çok güzel oldu. Saat babamın hediyesi olduğu için manevi değeri maddi değerinden daha yüksekti."

DHA