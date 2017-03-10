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Samsun Haberi: Hırsızlık şüphelisi kadını vatandaslar yakaladı

Hırsızlık şüphelisi kadını vatandaslar yakaladı
11:4110 Mart 2017
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Hırsızlık şüphelisi kadını vatandaslar yakaladı
Hırsızlık şüphelisi kadını vatandaslar yakaladı

SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde Nazike A.'nın evinden altın çaldığı iddia edilen 20 yaşındaki Özlem K., apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin kaçan ablası Kiraz K.'nın yakalanması için polis soruşturma başlattı.
Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Nazike A.'nın evinden 20 gramlık 2 bilezik ve 4 tam Cumhuriyet altını çaldığı iddia edilen Özlem K. ve ablası Kiraz K.'yı evden çıkarken gören apartman sakinleri müdahale etti. Çıkan arbedede Kiraz K. kaçtı. Kardeşi Özlem K. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak çağrılan polise teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özlem K., adliyeye sevk edildi. Ablasının yakalanması için de soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

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