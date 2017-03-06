Hırsızlıkla suçladığı çocuğu bıçakla tehdit eden market çalışanı yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 yaşındaki E.Ç.'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövüp, kulağını kesmekle tehdit eden market çalışanı 32 yaşındaki Ufuk Kurt, yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis tarafından yakalandı.

Onikişubat İlçesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda Ufuk Kurt, E.Ç.'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla darp ederken, elindeki bıçakla da kulağını kesmekle tehdit etti. Tüm bu yaşananlar Ufuk Kurt'un yanındaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kurt'u gözaltına aldı. Sorgulanmasına başlanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BABA: HABERİMİZ YOKTU

Şiddet gören çocuğun babası Z.Ç., olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Görüntüler internete düşünce gören arkadaşlarım beni aradı ve haberdar olduk. Oğlum, bize korkudan yaşananları anlatmamış. Emniyete giderek şikayet dilekçemi verdim. Oğluma bunu yapandan davacıyız" dedi.

DHA