HIV virüslü engelli anne baskı ve şiddet görmüş

ANKARA'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğum yapan HIV virüslü 21 yaşındaki zihinsel engelli S.S.'nin, Zonguldak'ta ailesi tarafından İ.D. ile dini nikahla yaşamaya zorlandığı ortaya çıktı. S.S.'nin, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla İ.D.'den şikayetçi olduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Devlet korumasındaki yüzde 50 zihinsel engelli S.S. adlı kadın, HIV virüsü taşıdığı için Ankara'da bazı hastaneler tarafından kabul edilmemesi ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğum yapmıştı. S.S.'nin, Zonguldak'ta yaşadığı ve ailesi tarafından İ.D. adlı kişiyle dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı. S.S., iddiaya göre İ.D. ile yaklaşık 1 yıl yaşadı ve bu sürede sürekli şiddet gördü. İ.D., hamile kalan S.S.'yi doğuma bir kaç ay kala ailesinin yanına bıraktı. S.S. de ailesiyle geçen 30 Aralık'ta Kilimli Polis Merkezi'ne giderek İ.D.'den şikayetçi oldu. S.S. ifadesinde, İ.D. ile ailesinin baskısıyla dini nikahla evlendiğini, yaklaşık 1 yıllık beraberliklerinde sürekli dayak yediğini, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü.

Bunun üzerine İ.D. gözaltına alındı. İ.D., 'nitelikli cinsel istismar', 'tehdit ve hakaret', 'basit yaralama' suçlarından sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında iki tarafın anne ve babalarının da 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçlamasıyla ifadeleri alındı. Olayın ortaya çıkması üzerine koruma altına alınan S.S.'nin, hamilelikle ilgili kontrol için hastaneye götürüldüğünde yapılan testlerinde HIV virüsü taşıdığının belirlendiği ve bunun üzerine doğum için Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA