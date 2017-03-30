Hizan’da bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS’in Hizan İlçesi kırsalında arazi arama tarama çalışması yapan Jandarma ekipleri, toprağa gömülü 2 bidon içerisinde el yapımı patlayıcı bularak imha etti.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Mart 2017 günü Bitlis’in Hizan ilçesi Yaylacık köyü Hacısait köprüsü mevkiinde toprağa gömülü durumda, el yapımı patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon yapıldı. Özel eğitimli köpekler yardımıyla bölgede yapılan aramalarda, toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 500 kilogram mazotla desteklenmiş amonyum nitrat tespit edildi. Patlayıcılar, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

DHA