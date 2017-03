Hobi için başladıkları işte hedef ihracat

DENİZLİ'de Hasan ve Sunar Aksakal kardeşler, 3 yıl önce hobi olarak başladıkları ahşap işlemeciliği işini ileriye taşıdı. Atıl durumdaki ahşap malzemelere hayal güçlerini de katarak otantik el sanatı ürünler yapan Aksakal kardeşler, ihracat yapmayı hedefliyor.

Pamukkale İlçesi'nin Bağbaşı Mahallesi'nde oturan Hasan ve Sunar Aksakal kardeşler, önce kendilerine bir atelye açıp, hayal güçlerini ahşaplara yansıtmaya başladı. İkili açtıkları atelyede kendilerine özgü bir tarzla akülü traktör, maket uçak, kitaplık, masa, sandalye, abajur, at arabası, televizyon ünitesi gibi ahşap ürünler üretti. Yaptıkları ürünlerin ham maddesi olarak atık ahşap ve odunları da kullanan Aksakal kardeşler ortaya çıkardıkları ürünler için Türkiye genelinden sipariş almaya başladı.

HEDEF İHRACAT

37 yaşındaki Hasan Aksakal, ahşap işlemeciliğini ağabeyiyle birlikte daha önce hobi olarak yaptıklarını, sonra da bunu meslek edindiklerini söyledi. Hedeflerinin yurt dışına ihracat yapmak olduğunu belirten Hasan Aksakal, şunları söyledi:

"Ahşap işlemeyi 3 yıldır yapıyoruz. Bu işe hobi olarak başladık. Atılan ahşapları kullanarak, hayal gücümüzü de ekleyerek yapmış olduğumuz ürünler insanların ilgisini çekti. Birden bire bir talep oluştu. Biz de bunu ticarete çevirdik. Şu an ara vermeden üretim yapıyoruz. Türkiye'nin çoğu yerinden talepler var. Müşterilerin hayal ettiği şeyleri de ahşaba yansıtabiliyoruz. Avrupa'dan da çok talep alıyoruz. Ama ürün göndermekte sıkıntı yaşıyoruz. Kargo maliyetleri yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı aşarsak hedefimiz ihracat yapmak" dedi.

Ahşap ürünlerin yoğun ilgi görmeye başladığını belirten 47 yaşındaki Sunar Aksakal ise, "İki kardeş otantik el sanatları üretmeye karar verdik. Bu işe çok ilgi duyuyorduk. Bir atölye açalım dedik. Sonra da ticari boyuta çevirmek istedik. Çok yoğun çalışıyoruz. Bizim amacımız atıl ahşapları, güzel ev ve mekan aksesuarları haline getirmekti. Bunu da başardık. Akülü arabalar, uçaklar, minyatür at arabalarını atıl ağaçlardan yapabiliyoruz" diye konuştu.

