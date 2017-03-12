Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem // larla geniş haber

Hakan KAYAAli Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Can EROK / İSTANBUL,(DHA) Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmamasını protesto ediyor. Türk bayraklarıyla konsolosluk önünde toplanan yüzlerce vatandaş Hollanda aleyhine slogan atarken bazı vatandaşların ise konsolosluğa yumurta attığı görüldü. Çevik Kuvvet ekipleri ve Özel Harekat polisleri de giriş çıkışa kapatılan konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da aralarında bulunduğu Ak Partililer de eyleme destek oldu. Metin Külünk yaptığı konuşmada, "Bugün görüyoruz ki Avrupa bu değerlerin hepsinde sınıfta kalmıştır. Bugün Avrupa'da nazizmin kendisi vardır. Bugün Avrupa'da ırkçı faşizmin kendisi vardır. Bugün Hollanda siyasetinin tükenmişliği vardır. Türk halkı buna diplomatik ölçüde, demokrasinin sınırları içinde misliyle cevap vercektir" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan ise "İnanılmaz bir gün yaşıyoruz. Gerçekten anladığımız bildiğimiz Avrupa'nın demokrasi değerleri insan hakları gibi tüm kavramlarının bir anda içinin nasıl boşaldığını görüyoruz. Avrupa tarihi açısından kara bir leke günü. Türkiye Avrupa ilişkileri açısından çok önemli. Çünkü bir bakanımız bize ait olan konsolosluğa sokulmuyor ve konsolosluğumuz dışarı çıkarılmıyor. Aklıma Musul konsolosluğumuzda başımıza gelenler geldi. Türk toplumu geçtiğimiz yıl çok üzüntülü geçirdi. Terör saldırıları, darbe teşebbüsü Avrupalı dostlarımızı yanımızda görememiştik. Bugün demokrasiye aykırı bir müdahalenin uygulamanın yapılması anlaşılır değil. Hollanda'nın bu ayıbından yanlışından geri dönemsini bekliyorum. Avrupa'da ırkçılık tavan yapmış durumda. Avrupa'nın geleceği açısından endişeleri durmamak mümkün değil" diye konuştu.

Bağcılar Belediye başkanı Lokman Çağırıcı da, "Demek ki Avrupa dediklerinde samimi değil. Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz sürecini iyi tahlil etmeleri lazım. Yıllarca teröristlere ev sahipliği yaptılar. Ama Türkiye Cumhuriyeti bakanını engellemelerini anlamak mümkün değil. Ama Türkiye eski Türkiye değil" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Eylem devam ediyor.





DHA