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İstanbul Haberi: Hollanda gerginliğinin ardından euro 4.0 liranın üzerinde

Hollanda gerginliğinin ardından euro 4.0 liranın üzerinde
08:3013 Mart 2017
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Hollanda gerginliğinin ardından euro 4.0 liranın üzerinde
Hollanda gerginliğinin ardından euro 4.0 liranın üzerinde

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik gerginlik sonrası euro yeni haftaya 4.0 liranın üzerinde başladı.
Merkez Bankası'nın, politika faizinin yüzde 8.0 olmasına karşın, dövizi frenlemek için fiili faizi yüzde 11'e kadar çıkarmasının etkisiyle geçen hafta 3.70 lira sınırına kadar çekilen dolar da yeni haftaya 3.74 liranın üzerinde başladı.
Euro 4.04 lira düzeyine kadar yükseldikten sonra 4.0 lira sınırında hareket ederken, dolar da 3.73 – 3.74 lira aralığında işlem gördmeye başladı.

DHA

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