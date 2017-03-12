Hollanda Konsolosluğu çatısındaki göndere yeniden Hollanda bayrağı çekildi

Hasan YILDIRIMHakime TORUN/İSTANBUL, (DHA) HOLLANDA konsoloğluğu çatısındaki göndere, kimliği açıklanmayan biri kişi tarafından, Hollanda bayrağı indirildikten sonra çekilen Türk bayrağı indirildi yerine yeniden Hollanda bayrağı çekildi. Gönderdeki Hollanda bayrağı çatıya nasıl çıktığı anlaşılamayan bir kişi tarafından yaklaşık yarım saat önce indirilmiş yerine Türk Bayrağı çekilmişti. Kimliği açıklanmayan kişi bayrağı açtıktan sonra konsolosluk önündeki kameralara dönüp ellerini kaldırarak terbir getirmiş sonra da gözden kaybolmuştu.



DHA