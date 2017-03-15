Hollanda sandık çıkış anketinde Başbakan Rutte önde

– Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Rutte'nin partisi VVD; 31 sandalye, Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ise 19 sandalyeyle ilk iki sırada yer alıyor.

Holanda’da oy kullanma süresi TSİ 23.00'da sona erdi.

Sandık yoklama sonuçlarından ilk gelen bilgilere göre hükümetteki liberal Halk Partisi (VVD) seçimlerde 31 milletvekili kazanarak en büyük parti olacak.

AB’den çıkmayı savunan, yabancı düşmanı görüşleri ile bilinen Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) ise sandık yoklama sonuçlarına göre 19 milletvekili çıkarabiliyor.

Başbakan Mark Rutte'nin başında bulunduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD), sandık çıkış anketlerine göre belirgin şekilde öne çıkarak mecliste 31 sandalyeye sahip oluyor. Irkçı Geert Wilders'ın partisi olan Özgürlük Partisi PVV'nin yanı sıra, Hıristiyan Demokratik Parti (CDA) ve Demokrat Parti D66 da 19'ar vekil çıkarıyor.

Bugün gerçekleşen genel seçim sonuçları, sandık çıkış anketlerindeki gibi gelirse, Yeşil Sol Parti (GL) 16 ve Sosyalist Parti SP 14 parlamenter çıkaracak.

Mevcut sonuçlara göre ne sağ, ne de sol görüşlü partiler tek başlarına iktidarı kuramazken, çoklu koalisyon yapılma ihtimali yüksek görünüyor.

Çıkış anketinde önde giden Başbakan Rutte, daha önce yaptığı açıklamada ırkçı partiyle koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.

DHA