Hollanda uçuş iznini iptal etti (4)

Hollanda hükümeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti. İptale gerekçe olarak “kamu düzeni” ve “güvenlik” gösterildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından, hükümet kanadından yayınlanan açıklamada “yaptırım tehditlerinin çözüm arayışını imkansızlaştırdığını” savunuldu.

Hollanda Başbakanı Rutte’nin resmi Facebook hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

“Hollanda hükümeti tarafından yayınlanmıştır:

Hollanda hükümeti Hollanda’da Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iniş haklarını geri çekme kararı aldı. Bakan Çavuşoğlu’nun Cumartesi günü (11 Mart) Rotterdam’da Türklerin açık gösteriye davet edildiği toplantı “kamu düzeni” ve “güvenlik” açısından sıkıntılı görülmüştür. Hollandalı yetkililer Türk yetkililerle konunun kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulması için görüşmelerini sürdürmüştür. Bu tartışmalarda Türk yetkililerle toplantının konsolosluk ya da büyükelçilik gibi daha ufak bir mecraya taşınması tartışılmıştır. Bu tartışmalar yapılmadan önce Türk yetkililer yaptırım uygulamakla tehdit etmişlerdir. Bu da olası bir çözüm arayışını imkansız kılmıştır. Bunun üzerine Hollanda iniş iznini iptal ettiğini duyurmuştur. Hollanda gelişen bu süreçten üzüntü duymuştur. Hollanda’daki Türk vatandaşlarının Referandum oylamasındaki oy hakları saklıdır. Hollanda hükümetinin ülkemizde bu konuda yapılacak toplantılara karşı hiçbir itirazı yoktur. Söz konusu toplumumuzdaki gerilimlerin azaltılmasına bir katkı sağlamamaktadır. Toplantı yapmak isteyen herkes yetkili makamların kararlarına uymalıdır.”

DHA