Hollanda’dan uçuş izni iptali (2)

Hollanda hükümeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti. İptale gerekçe olarak “kamu düzeni” ve “güvenlik” gösterildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından, hükümet kanadından yayınlanan açıklamada “yaptırım tehditlerinin çözüm arayışını imkansızlaştırdığını” ifadesi kullanıldı. Hollanda Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb Çavuşoğlu'nun kentte yapacağı mitinge izin vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Pert Quenders ise birkaç gün önce Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bir ek bir güvenlik önlemi almayacaklarını duyurmuştu.

DHA