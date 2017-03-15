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Konya Haberi: Hollanda'ya kangal köpekli protesto

Hollanda'ya kangal köpekli protesto
23:1215 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hollanda'ya kangal köpekli protesto
Hollanda'ya kangal köpekli protesto

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kangal köpeği sahipleri, köpekleriyle birlikte Hollanda'yı, polis köpekleriyle Türk vatandaşlarına saldırmasını proteste etti.
Hollanda'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik yapılan davranışların ardından durumu protesto eden Türklere, Hollanda polisi köpeklerle saldırmıştı. Ereğli İlçesi'nde Kangal köpekleri sahiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, 30 kangal köpeğiyle 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelip, Hollanda'yı protesto etti. Grup, Hollanda aleyhine sloganlar attı. Protesto gösterisinin ardından da sessizce dağıldı.
   

DHA

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