Hollanda'yı Kangal köpekleriyle protesto ettiler

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı edip, bunu protesto eden gurbetçilere de köpekleriyle saldıran Hollanda'yı Kangal köpekleriyle protesto etti.

TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi'nin organizesiyle yaklaşık 30 Kangal köpeği, sahipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Meydanda bir açıklama yapan TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöven, Avrupa'nın son zamanlarda Türkiye'ye karşı küstah bir tutum sergilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Rabbimize şükürler olsun ki başımızda büyük bir lider, arkasında ona inanmış bir millet onun arkasında yürümekten, onunla beraber devam etmekten çekinmeyen inançlı ve imanlı bir millet var. Ve bu millet öyle inanmış ki, Avrupa bunu fark etti ve kendi eliyle yapmış olduğu sözde demokrasi ve insan hakları ile bize yeniden ayar vermeye kalkışıyor. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Protesto ediyoruz ve 'Korkun bizden' diyoruz. Korkun bu gençlerden ve milletten. Çünkü artık yavaş adımlarla değil koşarak yönümüze batıya, doğuya, güneye ve kuzeye çevirdik. Haince, küstahça vatandaşlarımızın üzerine köpeklerini salma cüretinde bulundu. Ey batı, bizim bu topraklarda yetişmiş cesur, imanlı gençlerimiz var. Yarın o köpekler sizi ısıracak."

HOLLANDA BAYRAĞI YAKTILAR

Açıklamanın ardından gruptakiler Hollanda bayrağı yaktı. Daha sonra meydanda toplananlara ve güvenlik önlemi alan polislere kavurma ikram edildi.

DHA