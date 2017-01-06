Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Artvin Haberi: Hopa’da basın açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı

Hopa’da basın açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı
17:536 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Hopa’da basın açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı
Hopa’da basın açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde açıklama yapmak isteyen Halkevi üyesi gruba polis eylem yasağı olduğu gerekçesiyle müdahale etti ve 4 kişiyi gözaltına aldı.
Halkevleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında Hopa Kaymakamlığı önünde toplandı. Laiklikle ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis, il genelinde eylem yasağı bulunduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu. 'Gericilik öldürür laiklik yaşatır. Laikliğin ülkesini kuracak Hopa halkı' pankartı açarak Cumhuriyet Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Biber gazının da kullanıldığı arbede sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.
Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii'nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının 19 Eylül’ de yapılan karar duruşması öncesi Artvin Valiliği il genelinde her türlü toplantı ve eylemi yasaklamıştı. Yasak, 18 Aralık’tan geçerli olmak üzere bir ay süreyle daha uzatılmıştı.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar