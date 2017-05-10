Hovak Kale Şatosu ilgi bekliyor

ERZURUM'un Oltu İlçesi Hovak Köyü'nde kaderine terk edilen ve yok olmaya yüz tutan kale şato ilgi bekliyor.

Bir dönem mimari yapısıyla masallardan çıkmış gibi görüntüye sahip Hovak Kale Şato, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 12'inci yüzyıllara ait kale şato o tarihlerde ulaşım güç olan köyün güney doğusunda, eğimli bir araziye kurulmuş. Stratejik bakımdan da önemli olan şato kale ilgisizlikten tavan çatısı tamamen çökmüş olmasına rağmen yan duvarları sapa sağlam ayakta kalmayı başarmış. Emekli öğretmen Osman Aslan, 'Karayoluna yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan bu tarihi esere sahip çıkmamız gerek' dedi.

Erzurum'a 155, ilçeye ise 37 kilometre uzaklıktaki tarihi eserin etrafında bulunan manastır kalıntılarının buranın daha önce bir kale Şato olarak inşa edildiğini çağrıştırdığını belirten Aslan şunları söyledi:

'Oltu İlçesi'nin en yüksek dağı olan Akdağın'ın eteklerine yapılan Kale Şato maalesef defineciler tarafından mahvedilmiş, gazabına uğramış. Kale şato tüm olumsuzluklara rağmen orijinal yapısını korumuş. Bizler Oltulu doğaseverleriz. Bu gibi yerleri ziyaret ederek tanıtımını yapıyoruz. Buraların turizme açılıp, değerlendirilmesi istiyoruz. Bu gibi yerlerin değerini bilmeliyiz. 12'inci yüzyıllarda yapılmış olmasına rağmen günümüze kadar gelen kale şatonun içerisinde ki ardıç ağaçlarının halen sağlam kalması bu yapının da sağlam olduğunun kanıtıdır. Hovak köyündeki Kale şato büyük bir yapıt genel yapı kendini korumuş yer yer yıkılmış olsa da bir restorasyonla turizme kazandırılacak bir yapı. Muhtemelen doğu Romada olabilir Gürcü krallarından da kalma olabilir.'

DHA