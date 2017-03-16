Hrant Dink Cinayeti Davası; Yılmazer Gülen gurubunu terör örgütü olarak görmediğini söyledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hırant Dink’in öldürülmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 35 sanıklı davanın 40. duruşması yapıldı. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel’in cinayetle ilgili bilgileri kendilerinden sakladığını savundu.

15 Temmuz darbe girişimi, meclisin bombalanması, onlarca kişinin katledildiği hatırlatılarak Gülen gurubunu terör örgütü olarak görüp görmediği sorulan Yılmazer, Gülen gurubunu terör örgütü olarak görmediğini söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 40. duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstihbarat Daire Başkanı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Al Fuat Yılmazer’in çapraz sorgusu yapıldı. Yılmazer’e, Tahşiye gurubu ile ilgili çalışma yapıldığı halde Gülen gurubu ile ilgili olarak 2003 yılından sonra neden çalışma yapılmadığı sorusu soruldu. Yılmazer, Tahşiye gurubu radikalleştiği için onlar hakkında çalışma yapıldığını belirterek, “Tahşiye ile ilgili MİT’ten, jandarmadan bilgi geldi. Radikalliği, cihadist bağlantısı olduğu tespit edilmiş. Öbür taraftan ne gelmiş de ben yapmamışım” dedi.

GÜLEN GURUBUNU TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR

15 Temmuz darbe girişimi, meclisin bombalanması, onlarca kişinin katledildiği hatırlatılarak Gülen gurubunu terör örgütü olarak görüp görmediği sorulan Yılmazer, Gülen gurubunu terör örgütü olarak görmediğini söyledi.

CEMAATİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNE İLİŞKİN SORU

Yılmazer, “Gülen gurubunun önde gelen isimleri kimlerdir” sorusunu, “Hanefi Avcı ve Sabri Uzun. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı tarafından yapılandırılmıştır bu kadro ve o gurubun önde gelen isimleridir bunlar” şeklinde yanıtladı.

Bu davadan terörist olarak yargılandığını hatırlatan Yılmazer, “Şu anda ben teröristim. Benim bu dosyada terörist olarak yargılanmamı gerektirecek ne var. Bir gün bunları izah etmek durumunda kalmayacak mı Türkiye. Bu dosyada terör örgütü üyeliğini, yöneticiliğini gösteren bir evrak okuyun bana” dedi.

ERHAN TUNCEL BİLGİ SAKLADI İDDİASI

Yılmazer bir soru üzerine, ilk başta Erhan Tuncel’in cinayetle ilgisi olduğunu düşünmediğini belirterek, Tuncel’in sonradan kendilerinden bilgi sakladığını anladığını söyledi.

DHA