Hrant Dink'in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali davası (2)

Agos Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumunda ifade veren Ali Fuat Yılmazer, Hakimin "İstihbarat şubeye atanmanızda cemaatin hiç mi payı yok" sorusu üzerine "FETÖ'yü ben kabul etmiyorum. Fetullah Gülen grubundan terör örgütü çıkmaz" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, tutuksuz sanıklar Trabzon Emniyet eski Müdürü Reşat Altay ile dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler katıldı.

MAHKEME BAŞKANI İLE İLGİNÇ DİYALOG

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan Ali Fuat Yılmazer'e mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan "İstanbul görevi kilit bir görev. Liyakat mı geçerliydi sizin döneminizde İstanbul İstihbarat şubeye atanmanızda cemaatin hiç mi payı yok dedi. Yılmazer de, “Benim olmadı. Karambolden oldum. Ahmet İlhan Güler cemaatin güçlü olduğu zamanda İstanbul'daydı. Ona sorun. Benim suçum mu Beni atayana sorun. Fethullah Gülen grubundan terör örgütü çıkmaz. FETÖ'yü ben kabul etmiyorum. Bunu sadece ben biliyorum. Kimse bilmez. Herkes işkembeden konuşuyor" dedi. Bir gün müşteki sıralarına oturacağını ve soru sorma sırasının kendilerine geleceğini belirten Yılmazer “Allah izni ile ileri de biz de bu kumpas davaları için müşteki sıralarında oturacağız, tek tek anlatacağız" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Horasan “Devir döner diyorsunuz" dedi. Yılmazer ise "Öyle demiyorum. ilahi adalete inanıyorum" dedi. Duruşma yarın Ali Fuat Yılmazer'in savunması ile devam edecek.



DHA