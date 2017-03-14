Hrant Dink'in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali davası (2)

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık Yılmazer, mahkeme heyetine tepki göstererek savunma yapmaması üzerine duruşma 16 Mart Perşembe gününe ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 39. duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, tutuksuz sanıklar Trabzon Eski Emniyet Müdürü Reşat Altay katıldı. Duruşmada, müdahil Hrant Dink ailesinin avukatları hazır bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki verilen aradan sonra yeniden başlayan duruşmada savunmasına devam eden tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, duruşmada savunma hakkının kısıtlandığını iddia etti.

Duruşmaya ara verilmeden önce mahkeme heyeti başkanı Horasan'ın kızına, "sen" diye hitap ettiğini savunan Yılmazer, bir proje mahkemesi olduğunu iddia ettiği mahkemeden adalet beklemediğini söyledi. Adalet beklemediği halde savunmasını tamamlamaya çalıştığını kaydeden Yılmazer, aynı zamanda kızı olan avukatı Fatma Saadet Yılmazer'in duruşmadan ayrılmasını istediğini dile getirdi. Yılmazer, "Duruşmada kimseye saygısızlık ve hakaret etmedim. Avukatım benim kızım, saygı göstermelisiniz. 'Sen' diye hitap edemezsiniz. Benim savunmama müdahale edemezsiniz." dedi.

Başkan Horasan'ın, "Hakime beddua ettiğiniz için müdahale ettim" demesi üzerine Yılmazer de bu durumu baskı olarak algıladığını kaydederek, "Ben bu şartlarda savunma yapmayacağım. Barodan tayin edilecek avukatla sorulara yanıt vereceğim." şeklinde konuştu.

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise, savunmasını önemsediklerini belirterek, Yılmazer'in savunmasına devam etmesini dilediklerini söyledi. Yılmazer'in savunma yapmayı reddetmesi ve yeni avukat istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 16 Mart Perşembe gününe erteledi.



DHA